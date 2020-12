Coronavirus, 19mila 350 nuovi casi e 785 morti

Ministero Salute - Il tasso di positività scende al 10,6% - Ricoveri e terapie intensive in calo

Roma – In Italia, dall’inizio della pandemia di Coronavirus a oggi, almeno 1milione 620mila 901 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19mila 350 nuovi casi di Covid-19 (ieri erano 16mila 377). I dati sono quelli del bollettino del Ministero della Salute.

Resta molto alto il numero dei decessi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono 785 le persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus (ieri erano state 672), per un totale di 56mila 361 vittime.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 784mila 595, +27mila 088 nelle ultime 24 ore (ieri erano state 23mila 004). Il dato odierno dei negativizzati è quindi confortante e in crescita.

Gli attuali positivi sono in totale 779mila 945 e rispetto a ieri sono -8mila 526 gli attualmente positivi. Per la prima volta il totale dei guariti è superiore a quello degli attuali positivi.

I tamponi sono stati 182mila 100, ovvero 51mila 576 in più rispetto a ieri quando erano stati 130mila 524.

Il tasso di positività è del 10,6%. Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti poco più di 10 sono risultati positivi. Ieri era del 12,5%.

In isolamento domiciliare ci sono 743mila 471 persone.

I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono in totale 32mila 811 (-376 rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono in totale 3mila 663 (-81 persone in reparto rispetto a ieri). Diminuisce quindi la pressione sul sistema sanitario.

La regione più colpita è la Lombardia con 4mila 048 nuovi casi.

Il bollettino del Ministero della Salute riporta anche una precisazione a livello regionale. L’Emilia Romagna comunica infatti che, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.

