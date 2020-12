Coronavirus, in Italia superata la soglia dei 65mila morti da inizio pandemia

Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 12mila 030 nuovi casi e 491 decessi - Calano le terapie intensive (-63) ma tornano a salire i ricoveri negli altri reparti Covid (+30)

Roma – In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 12mila 030 nuovi casi di Coronavirus. Dall’inizio della pandemia a oggi almeno 1milione 855mila 737 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2.

I decessi odierni sono 491, (ieri sono stati 484). Il dato dei decessi resta molto alto e le vittime di oggi portano il totale a superare quota 65mila. Per la precisione sono 65mila 011 le persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus in Italia.

Le persone guarite o dimesse sono in totale 1milione 115mila 617. Rincuora il numero dei negativizzati nelle ultime 24 ore che sono 22mila 456 (ieri erano 16mila 270).

Gli attuali positivi risultano essere in totale 675mila 109, pari a -10mila 922 rispetto a ieri. Anche questo è un dato positivo con gli attualmente positivi che segnano una decrescita.

I tamponi effettuati sono 103mila 584, ovvero 49mila 113 in meno rispetto a ieri quando erano stati 152mila 697. Mentre il tasso di positività è del 11,6% (l’approssimazione di 11,613%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 11 sono risultati positivi. Ieri era dell’11,7%.

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 27mila 765 in totale, +30 rispetto al giorno prima (ieri -331). Mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3mila 095 in totale, -63 rispetto al giorno prima (ieri -41). In isolamento domiciliare ci sono 644mila 249 persone.

Il Veneto ancora una volta registra il maggior numero di positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore con 2mila 829 casi. Seguono Emilia Romagna 1574, Lazio 1315, Campania 1088, Lombardia 945, Sicilia 914.

Nel bollettino del ministero della Salute viene inoltre specificato che l’Abruzzo, in seguito a ricalcolo, ha eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19. La Campania al momento non ha a disposizione i dati quotidiani sugli ingressi in Ti. L’Emilia Romagna comunica che in seguito a ricalcolo sono stati eliminati 4 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della salute del 14 dicembre

14 dicembre, 2020