Coronavirus, in Italia tornano a salire gli attualmente positivi

Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 17mila 938 nuovi casi - Cala il numero delle vittime (484) ma risale il tasso di positività all'11,7%

Condividi la notizia:











Roma – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17mila 938 nuovi casi positivi al Coronavirus. Sempre nelle ultime 24 ore ci sono stati 484 morti. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

In totale da inizio pandemia a oggi sono 1milione 843mila 712 i contagiati in Italia, i deceduti in totale hanno raggiunto quota 64mila 520.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 152mila 697 tamponi. Ieri erano stati 19mila 903 i nuovi casi con 196mila 439 i tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore c’è stato quindi un calo dei nuovi casi, ma con oltre 40mila tamponi in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività è all’11,7%, in aumento di oltre un punto e mezzo rispetto a sabato quando era al 10,1%.

Tornano a salire gli attualmente positivi, dopo 6 giorni di incremento in negativo. Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 686mila 031 attualmente positivi in totale, +1183 più di sabato, un aumento che si registra dopo 6 giorni di calo.

L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 16mila 270, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1milione 093mila 161 negativizzati. (Ieri i negativizzati erano stati 24 mila 728).

In calo ricoveri e terapie intensive. Sono 3mila 158 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva, -41 rispetto a ieri. Nei reparti ordinari ci sono invece 27mila 735 persone.

In isolamento domiciliare ci sono 655mila 138 persone.

Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi registrati sono il Veneto (+4mila 092), la Lombardia (+2mila 335), l’Emilia-Romagna (+1940) e il Lazio (+1339).

Il bollettino segnala inoltre che l’Emilia Romagna, in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati, ha eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della salute del 13 dicembre

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020