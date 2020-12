Coronavirus, in Italia il rapporto positivi-tamponi scende al 9,9%

Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 14mila 842 nuovi casi - Calano le terapie intensive (-37) e i ricoveri con sintomi (-43)

Roma – In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 14mila 842 nuovi casi di Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia a oggi almeno 1milione 757mila 394 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. I dati sono quelli dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. I nuovi casi sono quindi in leggero aumento rispetto a ieri quando erano stati 13mila 720.

I decessi di oggi sono 634 (ieri erano 528), per un totale di 61mila 240 vittime da febbraio.

Le persone guarite o dimesse sono in totale 958mia 629. Nelle ultime 24 ore i negativizzati sono 25mila 497.

Gli attuali positivi sono in totale 737mila 525, pari a -11mila 294 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati sono 149mila 232, ossia 38mila 015 in più rispetto a ieri quando erano stati 111mila 217. Oggi quindi ci sono più casi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi.

Il tasso di positività è del 9,9% (l’approssimazione di 9,945%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti meno di 10 sono risultati positivi. Ieri era del 12,3%.

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 30mila 081 in totale. I posti letto occupati sono -443 rispetto a ieri.

Mentre i malati più gravi in terapia intensiva (TI) sono 3mila 345 in totale. Nelle ultime 24 ore ci sono -37 persone in reparto.

In isolamento domiciliare ci sono 704mila 099 persone.

Le regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (3mila 145), Lombardia (1656) , Emilia-Romagna (1624) e Lazio (1501). Quella con incremento minore è la Valle d’Aosta (18).

A livello regionale il bollettino fa anche altre precisazioni. La Basilicata segnala che il totale dei tampini effettuati/casi testati è in corso di revisione. L’Emilia Romagna comunica che dai dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 casi in quanto giudicati non casi Covid-19.

