Coronavirus, morto l’ex vicesindaco di Bassano Romano Luigi Durante

Cronaca - Era un ufficiale dell'aeronautica militare - Il ricordo del sindaco Emanuele Maggi: "Si è impegnato per il paese con onestà e dedizione" - Nella Tuscia positivo anche un bimbo di nove mesi - Quattro vittime nell'Alto Lazio

Viterbo – Nella Tuscia il Coronavirus fa altre tre vittime. Ieri all’ospedale di Belcolle, dove erano ricoverati, sono morti un 67enne di Viterbo e due 75enni, uno sempre del capoluogo e un altro di Bassano Romano.

Quest’ultimo è Luigi Durante, ex vicesindaco del paese dal 2006 al 2011 quando primo cittadino era Luigi De Luca. “Una notizia terribile”, è il commento dell’attuale amministrazione.

Il ricordo del sindaco Emanuele Maggi: “Luigi era per me un amico. Una brava persona, corretta e leale. L’ho conosciuto quando era vicesindaco: si è impegnato per il nostro paese con onestà e dedizione. Negli anni a venire abbiamo coltivato un genuino rapporto di amicizia e di stima reciproca. Ci sentivamo spesso. La sua perdita è un grande dolore per tutti. Un enorme abbraccio ai familiari”.

Durante lascia la moglie Maria Vittoria Marchetti e una famiglia numerosa. È stato ufficiale dell’aeronautica militare a Viterbo. Aveva compiuto 75 anni lo scorso 23 novembre.

Nella Tuscia salgono a 195 le persone morte dopo aver contratto il Covid.

Dopo venti giorni i contagi tornano a superare quota cento. Nelle ultime 24 ore la Asl ha accertato 102 nuovi positivi, 63 dei quali sono suore del convento di San Francesco a Bagnoregio. Il virus ha infettato anche sette minori, tra cui un bimbo di nove mesi. Nel Viterbese il totale dei casi arriva a 7mila 850, mentre quello dei guariti a 6mila 135: ieri trentuno persone si sono negativizzate o hanno concluso l’isolamento.

Tornano a salire gli attualmente positivi. Sono 1521, di cui 120 ricoverati: sette in terapia intensiva, 27 nel reparto di malattie infettive, 67 in quello di medicina Covid a Belcolle e 19 in quello della medicina riabilitativa a Montefiascone.

Ieri una vittima anche nel resto dell’Alto Lazio: a Civitavecchia è morto un uomo di 85 anni. La Asl Roma 4 ha comunicato pure trenta nuovi positivi e nove guariti: i contagi in corso sono 1436. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, ha registrato 42 casi e 45 negativizzazioni: le infezioni ancora in atto sono 979.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno riscontrato 174 nuovi casi, 85 guarigioni e quattro morti. Gli attualmente positivi sono 3mila 936.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 7850 (2240 a Viterbo; 5610 in provincia)

Attualmente positivi: 1521

Guariti: 6135

Morti: 194 + 1

Ricoverati: 120 (7 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 12169

Comuni con positivi

Viterbo: 2240 casi (54 morti e 1863 guariti)

Civita Castellana: 525 casi (8 morti e 391 guariti)

Montefiascone: 418 casi (25 morti e 281 guariti)

Vetralla: 296 casi (2 morti e 233 guariti)

Tarquinia: 280 casi (4 morti e 223 guariti)

Nepi: 246 casi (3 morti e 195 guariti)

Vitorchiano: 195 casi (1 morto e 130 guariti)

Capranica: 186 casi (2 morti e 163 guariti)

Fabrica di Roma: 182 casi (1 morto e 126 guariti)

Orte: 175 casi (3 morti e 154 guariti)

Tuscania: 174 casi (7 morti e 152 guariti)

Bagnoregio: 167 casi (4 morti e 63 guariti)

Ronciglione: 154 casi (2 morti e 135 guariti)

Soriano nel Cimino: 131 casi (6 morti e 88 guariti)

Acquapendente: 122 casi (7 morti e 107 guariti)

Grotte di Castro: 111 casi (3 morti e 99 guariti)

Castel Sant’Elia: 109 casi (2 morti e 77 guariti)

Marta: 106 casi (80 guariti)

Bassano Romano: 105 casi (3 morti e 67 guariti)

Valentano: 95 casi (4 morti e 69 guariti)

Monterosi: 88 casi (1 morto e 75 guariti)

Sutri: 86 casi (1 morto e 67 guariti)

Canepina: 83 casi (68 guariti)

Vignanello: 80 casi (1 morto e 66 guariti)

Corchiano: 77 casi (1 morto e 61 guariti)

Celleno: 74 casi (9 morti e 61 guariti)

Montalto di Castro: 72 casi (2 morti e 54 guariti)

Canino: 68 casi (59 guariti)

Capodimonte: 68 casi (61 guariti)

Caprarola: 66 casi (3 morti e 47 guariti)

Farnese: 66 casi (3 morti e 57 guariti)

Piansano: 60 casi (1 morto e 52 guariti)

Ischia di Castro: 59 casi (47 guariti)

Oriolo Romano: 59 casi (1 morto e 54 guariti)

Bomarzo: 56 casi (5 morti e 39 guariti)

Vasanello: 51 casi (1 morto e 41 guariti)

Bolsena: 49 casi (5 morti e 38 guariti)

Monte Romano: 48 casi (42 guariti)

Blera: 46 casi (3 morti e 30 guariti)

Vallerano: 46 casi (40 guariti)

Faleria: 45 casi (27 guariti)

Carbognano: 41 casi (31 guarito)

Gradoli: 41 casi (3 morti e 26 guariti)

Gallese: 38 casi (16 guariti)

Villa San Giovanni: 36 casi (2 morti e 25 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 32 casi (1 morto e 26 guariti)

Onano: 30 casi (4 morti e 12 guariti)

Calcata: 28 casi (27 guariti)

Vejano: 28 casi (1 morto e 16 guariti)

Cellere: 23 casi (21 guariti)

Bassano in Teverina: 22 casi (17 guariti)

Arlena di Castro: 21 casi (1 morto e 18 guariti)

Latera: 21 casi (1 morto e 9 guariti)

Barbarano Romano: 20 casi (14 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 15 guariti)

Graffignano: 17 casi (1 morto e 14 guariti)

Civitella d’Agliano: 13 casi (1 morto e 10 guariti)

Tessennano: 6 casi (5 guariti)



Comuni Covid-free

Castiglione in Teverina: 38 casi (38 guariti)

Proceno: 8 casi (8 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

15 dicembre, 2020