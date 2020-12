Coronavirus, oggi record di guariti con 39mila 266 negativizzati

Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 12 mila 756 nuovi casi e 499 morti - In calo terapie intensive e ricoveri

Roma – Sono 12mila 756 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. In totale i contagi da inizio pandemia a oggi sono 1milione 770mila 149. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

Meno contagi rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati 14mila 842. E sono sotto quota 20mila per il quarto giorno consecutivo.

I tamponi sono stati 118mila 475, ossia 30mila 757 in meno rispetto a ieri quando erano stati 149mila 232. Il tasso di positività sale rispetto a ieri. E’ del 10,8% (l’approssimazione di 10,766%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 10 sono risultati positivi.

Le vittime sono 499. In totale le persone che non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19 sono 61mila 739.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 997mila 895. Nelle ultime 24 ore sono 39mila 266 i negativizzati. Questo numero segna un record di negativizzati in 24 ore. E’ stato superato il picco di 38mila 740 guariti registrato il 2 dicembre.

Gli attuali positivi risultano essere in totale 710mila 515, pari a -27mila 010 rispetto a ieri.

Scende ancora il numero delle persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3mila 320, 25 in meno da ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi scende a 29mila 653 unità, -428 rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 677mila 542 persone.

A livello territoriale, le regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2mila 427), la Campania (1361), il Lazio (1297), la Lombardia (1233) e l’Emilia Romagna (1079).

A livello regionale il bollettino dà anche altre precisazioni. La Campania comunica che al momento non è possibile fornire il dato sugli ingressi in terapia intensiva del giorno. L’Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19. La provincia autonoma di Bolzano comunica che al momento non è possibile fornire il dato sugli ingressi in terapia intensiva del giorno.

9 dicembre, 2020