Corrado Augias restituisce alla Francia la Legion d’onore “per la memoria di Giulio Regeni”

Il gesto arriva dopo la decisione di Macron di conferire la stessa onorificenza al capo di stato d'Egitto Al Sisi - Il giornalista: "Il governo egiziano si è reso oggettivamente complice di efferati criminali"

Roma – Corrado Augias restituisce all’ambasciatore francese la Legion d’onore.

Il giornalista Corrado Augias si è recato all’ambasciata francese a Roma per riconsegnare la Legione d’onore, l’onorificenza che gli era stata conferita dalla Repubblica francese.

Augias sarebbe stato ricevuto dall’ambasciatore con il quale avrebbe intrattenuto un colloquio formale. A riferirlo è il quotidiano Repubblica.

La decisione era stata annunciata due giorni fa con una lettera inviata a Repubblica, con cui Corrado Augias polemizza contro la scelta della Francia di concedere la Legione d’onore, onorificenza nazionale francese, a Al Sisi, capo di stato egiziano. Il gesto intende porre nuovamente l’attenzione sull’omicidio di Giulio Regeni.

“Un gesto nello stesso grave e puramente simbolico – ha spiegato Augias -, potrei dire sentimentale. Sento di doverlo fare per il profondo legame culturale e affettivo che mi lega alla Francia, terra d’origine della mia famiglia”.

“Il presidente Macron non avrebbe dovuto concedere la Legion d’onore ad un capo di Stato che si è reso oggettivamente complice di efferati criminali – ha precisato il giornalista -. Lo dico per la memoria dello sventurato Giulio Regeni, ma anche per la Francia, per l’importanza che quel riconoscimento ancora rappresenta dopo più di due secoli dalla sua istituzione. Quando il primo console Napoleone Bonaparte la istituì, non voleva ridare vita ad un ordine cavalleresco ma certificare il riconoscimento di un merito, militare o sociale. Questa distinzione è importante in relazione al caso di cui si discute. Dove e quali sono i meriti del presidente Al-Sisi?”.

“C’è un limite – ha concluso nella sua lettera – che non dovrebbe essere superato, ci sono occasioni in cui anche i capi di Stato dovrebbero attenersi alla cosa giusta. Credo che il presidente Emmanuel Macron in questo caso abbia fatto una cosa ingiusta”.

Anche Sergio Cofferati, Luciana Castellina e Giovanna Melandri si sono detti pronti a restituire la legione d’onore. Il padre di Giulio Regeni ha ringraziato Corrado Augias per il gesto simbolico.

14 dicembre, 2020