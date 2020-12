Covid-19, morto il luogotenente dei carabinieri Mario Mariani

Roma - Il cordoglio del sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Esprimo alla moglie e ai due figli di Mario le mie sentite condoglianze e vicinanza in questo momento di profondo dolore – rende noto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa del Luogotenente carica speciale Mario Mariani, in servizio presso il nucleo investigativo carabinieri di Roma, avvenuta oggi a Roma a causa delle complicanze di una polmonite da Coronavirus.

“Una notizia triste per tutti noi, ma che non arresterà il supporto quotidiano di tutti gli uomini e le donne della difesa impegnati con professionalità e forza in questa fase emergenziale.

Al generale Giovanni Nistri e a tutti i colleghi dei carabinieri va in questo momento il nostro pensiero e la nostra vicinanza”. conclude Calvisi.

11 dicembre, 2020