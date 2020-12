“Il Covid ci ha fermato a metà strada, ma torneremo più forti”

Sport - Atletica - Il presidente di At running Antonio Tiratterra fa il bilancio del 2020: "Eravamo pronti a giocarci il campionato italiano di cross, ma la pandemia ha bloccato tutto"

Orte – (a.c.) – Un 2020 quasi completamente annullato dal Coronavirus, ma Antonio Tiratterra, presidente dell’At Running, cerca comunque di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Avevamo iniziato la stagione alla grande, non è colpa nostra se non abbiamo potuto concretizzare”.

Il leader della squadra di atletica di Orte fa il bilancio di un’annata conclusa anzitempo, ma comunque con un titolo regionale e la qualificazione alla finale nazionale di corsa campestre (poi non disputata per il sopraggiungere della pandemia) nel carniere. “Nei primi mesi dell’anno – dice – avevamo portato a casa un titolo con Gianluca Fanelli e ci eravamo qualificati per la finale nazionale a squadre di corsa campestre, che si sarebbe dovuta correre ad aprile, grazie al secondo posto nel campionato regionale. Anche quest’anno, saremmo stati gli unici rappresentanti della provincia di Viterbo in gara”.

Gli atleti della squadra Elite della società ortana erano partiti tutti con buoni risultati. Fanelli, oltre al campionato regionale, aveva conquistato anche il sesto posto di categoria nei campionati italiani di corsa campestre.

Spiccano, inoltre, la doppietta Cioccolini – Di Priamo e il successo di categoria di Tonnicchi alla Cronometro 5mila di Castiglione del Lago, i bronzi di categoria di Nisi e Mencio ai campionati regionali di cross e il quinto posto di Haibel alla Capodanno di corsa a San Giovanni Valdarno.

“Oltre agli Elite – aggiunge Tiratterra – anche il gruppo degli atleti Master era partito molto bene, sia come partecipazione che come risultati in senso assoluto. E questo mi fa giudicare comunque positivamente un’annata che, per quanto strana, ci ha visto sempre ben rappresentati sul territorio. Voglio anche ringraziare gli sponsor agriturismo Campo antico, terme di Orte, studio dentistico Marini, ottica Antonelli, clinica di fisioterapia Fkt, parafarmacia di Vasanello, Edil Corigliano e Centroauto Viterbo per il sostegno”.

Il numero 1 di At Running è già al lavoro per il 2021. “Il fatto di non esserci potuti togliere tutte le soddisfazioni che volevamo quest’anno, ci spinge a migliorare ancora la squadra Elite per l’anno prossimo – annuncia -. Nei prossimi giorni spero di chiudere accordi con qualche nuovo innesto che andrà a impreziosire ulteriormente il nostro gruppo”.

13 dicembre, 2020