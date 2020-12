E’ stato il Covid a portarsi prematuramente via Sario Ricci

Viterbo - La famiglia annuncia che i funerali si terranno in data da destinarsi

Condividi la notizia:











Viterbo – E’ stato il Covid-19 a portarsi prematuramente via Sario Ricci.

Il noto pubblicitario, dj, operatore culturale, animatore delle notti viterbesi, organizzatore di eventi, amico di tutti, nonostante le patologie pregresse, è una delle centinaia di migliaia di vittime del Coronavirus in Italia e nel mondo.

Ucciso dal Covid. Si è spento così, mercoledì 9 dicembre all’ospedale di Belcolle all’età di 58 anni, dopo avere scoperto di essere positivo. Da anni era in dialisi.

In data da destinarsi i funerali, come si legge sui manifesti funebri fatti affiggere dalla moglie Roberta e dalle figlie Ludovica e Giorgia, per dire agli amici, alle persone care e a tutti coloro che vogliono sapere, che le esequie non si terranno nell’immediato.

Nato a Foggia l’8 luglio 1962, Sario è giunto a Viterbo a metà degli anni Ottanta, per la precisione nel 1983, distinguendosi in ambito radiofonico musicale, editoriale e non solo. Sario era anche l’organizzatore di Tuscia Comix, la kermesse dedicata al mondo del Cosplay, e aveva creato la web radio Radio Svolta. Con il gruppo Elettrofaul ha organizzato nella Tuscia notti bianche ed eventi di risonanza internazionale di musica underground. Ha anche scritto un libro, nel 2018, intitolato Fakebook.

Attualmente curava il nightclub di Radiosvolta.it in onda il lunedì sera dalle 21,30, un contenitore musicale dedicato al meglio della musica da tutto il mondo, programma che già aveva proposto negli anni con altre emittenti. Ultimamente era ritornato alla musica, dedicando il suo ultimo disco a Berlino, crocevia mondiale delle contaminazioni, una serie di mixati di Trans Progressive House, destinato ad approdare in Italia attraverso le web radio, i social networking e YouTube.

Il ricordo del sindaco a nome della città

“Questo anno maledetto continua a portarsi via troppe persone – scrive Giovanni Arena, ricordando la figura di Sario Ricci – lo conoscevo da tanti anni, dai primi tempi che ero assessore. Si è sempre dato molto da fare per Viterbo. Negli anni ha organizzato diverse manifestazioni, intelligenti e coinvolgenti, musicali e non solo. Ricordo la più recente, il Tuscia Comix, la kermesse dedicata al mondo del fumetto e del fantasy, generalmente in programma a fine settembre e che quest’anno non si è potuta svolgere a causa del Covid. Sario ha sempre dato il suo prezioso contributo al mondo dell’intrattenimento nella nostra città. Voglia di fare è il nome dell’associazione di cui era presidente. Ecco, se penso a Sario, mi viene in mente proprio quella sua gran voglia di fare”.

Articoli: Giovanni Arena: “Prezioso il contributo al mondo dell’intrattenimento nella nostra città” – Talucci (Silb): “Con Elettrofaul ha fatto diventare la città ambita dai giovani” – E’ morto Sario Ricci

Condividi la notizia:











11 dicembre, 2020