“Crateri, erba alta e poca luce al parcheggio della stazione di Orte”

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Egregio direttore, leggo con rammarico della spiacevole vicenda capitata all’amministrazione di Orte che, pare, a causa di incomprensioni interne, ha visto sfumare la possibilità di ospitare ancora una volta la nota competizione sportiva denominata Spartan Race.

Il rammarico è soprattutto dovuto al fatto che questa defezione vanificherà tutto il grande lavoro che l’amministrazione ha svolto per rendere il parcheggio della stazione ferroviaria adatto, come pochi campi di battaglia, a vedere gli atleti cimentarsi nelle prove di sopravvivenza più difficili.

Chi frequenta questo luogo impervio, infatti, conosce bene i grandi crateri che devono essere schivati per arrivare fino in fondo, la boscaglia lasciata incolta in tutto il piazzale, l’immondizia posta ad ostacolo per giorni e giorni in attesa che qualcuno passi a rimuoverla (una vecchia valigia rosa è stata premiata per la strenua resistenza) e, volendo, aspettando il tramonto c’è sempre la possibilità di competere al buio vista la scarsa illuminazione di “nuova generazione”.

Scherzi, non troppo, a parte, egregio direttore, dopo le varie figuracce e i ritardi negli adeguamenti dei sistemi di pagamento che tutti ricordiamo, è incredibile e vergognoso lo stato in cui il comune tiene il parcheggio e la strada per arrivarci.

Veri e propri crateri, erba alta, una pensilina transennata da mesi che sta per essere inghiottita dalle piante, e la fioca illuminazione che attende gli ultimi viaggiatori. Il tutto ulteriormente complicato quando, come in questi giorni, c’è maltempo.

Un abbandono che non trova giustificazioni, soprattutto per chi, vivendo altrove, si è visto quasi raddoppiare il costo dell’abbonamento a differenza di quanto accaduto ai residenti che vi accedono anche gratuitamente. Chissà poi perché…

Mauro Proietti

