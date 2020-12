Covid - Gino Strada, fondatore di Emergency: “Per non pagare un prezzo elevatissimo la responsabilità individuale è fondamentale”

Condividi la notizia:











Roma – “Dalla pandemia non ne usciremo prima di 2/3 anni, ma per non pagare un prezzo elevatissimo la responsabilità individuale è fondamentale”.

Gino Strada, fondatore di Emergency è intervenuto in merito alla gestione dell’emergenza Coronavirus a ‘Mezz’ora in più’, programma televisivo di Lucia Annunziata.

“Non credo- ha aggiunto Strada – che l’emergenza si risolverà nei primi mesi di vaccinazioni, i vaccini limitano il numero dei morti, ma non la trasmissione della malattia”.

“Mi sembra – ha aggiunto – di stare in un Paese superficiale, si dimentica che noi ogni giorno abbiamo centinaia di morti e questa cosa non credo venga considerata con la dovuta attenzione e rispetto”.

“Sono molto preoccupato di quello che potrà succedere a gennaio e febbraio – ha concluso Gino Strada – lì vedremo i risultati delle scelte e cosa si è fatto per Natale. Il distanziamento, le mascherine e lavare frequentemente le mani sono un cardine, mi dispiace vedere le follie di chi nega l’utilità della mascherina”.

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020