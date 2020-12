“Decreto ‘Insicurezza’, flash mob di Fratelli d’Italia a Orte”

Politica - L'annuncio di Massimo Giampieri, portavoce provinciale del partito

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono, in tutto il Paese, le iniziative di Fratelli d’Italia contro il cosiddetto “Decreto Insicurezza” in discussione alla camera dei deputati che prevede l’introduzione di norme sempre meno rigorose su immigrazione e sicurezza.

Giovedì 3 dicembre, alle 12, per manifestare contro la gravità di quanto sta avvenendo, si terrà nel piazzale della Stazione di Orte una mobilitazione pubblica per esprimere il dissenso del partito contro le assurdità di un governo che, invece di aiutare imprese e famiglie in ginocchio a causa dell’emergenza coronavirus, pensa a spalancare le porte all’immigrazione clandestina.

Massimo Giampieri

Portavoce provinciale Fratelli d’Italia

1 dicembre, 2020