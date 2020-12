Doccia gelata per la Viterbese, il Catania passa grazie a un rigore al 93′

Sport - Calcio - Serie C - I gialloblù passano in vantaggio con Bezziccheri ma vengono ripresi e superati da Pecorino e Sarao

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbese – Catania 1-2 (primo tempo 0-0).

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Markic, Urso (dal 1′ s.t. Falbo); Salandria, Bensaja, Palermo (dal 39′ s.t. Besea); Bezziccheri (dal 27′ s.t. Ferrani), Rossi (dal 27′ s.t. Cappelluzzo), Simonelli (dal 42′ s.t. Galardi).

Panchina: Maraolo, Bianchi, Calì, De Santis, Sibilia, De Falco, M. Menghi.

Allenatore: Roberto Taurino.

CATANIA (3-5-2): Confente; Noce, Silvestri, Zanchi; Albertini (dal 21′ s.t. Calapai), Izco (dal 13′ s.t. Sarao), Maldonado, Rosaia, Pinto (dal 13′ s.t. Biondi); Pecorino, Piccolo.

Panchina: Martinez, Dos Santos, Gatto, Vrikkis, Piovanello, Manneh, Dall’Oglio, Calapai, Panebianco.

Allenatore: Giuseppe Raffaele.

MARCATORI: 8′ s.t. Bezziccheri (V), 31′ s.t. Pecorino (C), 45’+3 s.t. (r) Sarao.

Arbitro: Federico Longo di Paola.

Assistenti: Pietro Lattanzi di Milano e Luca Valletta di Napoli.

Quarto ufficiale: Gabriele Scatena di Avezzano.

Tutto nel secondo tempo: da 1-0 a 1-2.

Contro il Catania la Viterbese accarezza la vittoria ma esce dal Rocchi con una brutta sconfitta.

A decidere l’incontro un calcio di rigore di Sarao al 93′, dopo il vantaggio iniziale di Bezziccheri e il pareggio di Pecorino.

Nel primo tempo fa tutto il Catania, seppur senza impensierire quasi mai la difesa gialloblù. Al 9′ ci prova Rosaia ma il suo piazzato è debole e Daga lo blocca senza problemi, mentre al 21′ Izco si mangia un gol quasi fatto a pochi passi dalla linea di porta, spedendo fuori di testa un pallone crossato al centro da un compagno. Alla mezz’ora è la volta di Pecorino ma il suo destro dalla distanza viene bloccato senza problemi dal numero uno dei laziali. Laziali che dal canto loro pungono poco: il 4-3-3 di Taurino, con Baschirotto dirottato a destra della difesa (a sinistra c’è Urso) e Bezziccheri avanzato nel tridente offensivo, è attento in copertura ma poco ispirato in avanti e nell’arco dei primi 45 minuti non riesce mai a effettuare un tiro in porta.

Il primo tiro dei gialloblù arriva al 49′: bello spunto di Rossi ma pallone a lato. L’occasione sprona la Viterbese che al 53′ trova il gol del vantaggio con una bella azione innescata da Bensaja e conclusa con l’incornata vincente di Bezziccheri. Un minuto più tardi il Catania prova a pareggiare con una gran botta da fuori di Izco ma il pallone termina fuori di un metro. Nei minuti successivi Raffaele inserisce Calapai, Bianchi e Sarao per un atteggiamento ancora più offensivo, mentre Taurino preferisce coprirsi con l’ingresso di Ferrani per Bezziccheri. Dopo un’occasione per parte (Rosaia al 66′ e Baschirotto al 68′) il Catania trova il pareggio con Pecorino al 76′: azione in mischia, bella respinta di Daga e tap-in vincente del 31 rossazzurro. All’ultimo minuto di recupero doccia gelata per i laziali, con il calcio di rigore concesso dall’arbitro per un fallo di mano di Mbende. Dal dischetto va Sarao, Daga para ma viene bucato sulla respinta.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

15esima giornata

domenica 13 dicembre

Juve Stabia – Potenza 2-0 (sabato)

Palermo – Casertana 2-0

Cavese – V. Francavilla 0-0

Viterbese – Catania 1-2

Bisceglie – Catanzaro 1-3

Avellino – Ternana

Bari – Vibonese

Turris – Teramo

Monopoli – Foggia

Riposa: Paganese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 36 14 11 3 0 37:8 29 Bari 29 13 9 2 2 25:11 14 Teramo 25 13 7 4 2 17:10 7 Catanzaro 25 14 7 4 3 19:15 4 Catania (-2) 23 14 7 4 3 16:14 2 Juve Stabia 21 14 6 3 5 14:11 3 Foggia 21 14 6 3 5 16:15 1 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Palermo 19 14 5 4 5 16:16 0 Avellino 18 11 5 3 3 14:11 3 Vibonese 17 13 4 5 4 19:17 2 V. Francavilla 15 15 3 6 6 15:18 3 Monopoli 13 12 3 4 5 10:15 -5 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 13 3 3 7 14:24 -10 Viterbese 11 14 2 5 7 14:21 -7 Bisceglie 10 12 2 4 6 10:17 -7 Potenza 10 15 2 4 9 16:28 -12 Cavese 7 14 1 4 9 9:23 -14

Condividi la notizia:











13 dicembre, 2020