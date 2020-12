Violenza sessuale di gruppo e spaccio, 28enne in carcere

Viterbo - Provvedimento della procura dopo la condanna definitiva - I reati erano stati commessi nella Tuscia

Condividi la notizia:











Viterbo – Doveva scontare due anni per violenza sessuale di gruppo e altri reati, arrestato.

Coinvolto in una violenza sessuale di gruppo nel 2008, quando era ancora minorenne. Era inoltre conosciuto ai carabinieri di Corchiano anche per altre vicende.

H.S., 28 anni, domiciliato a Magliano Sabina, è stato portato ieri dai carabinieri al carcere di Rieti.

L’arresto, come spiega una nota dei militari, è stato eseguito in virtù di “un provvedimento di unificazioni di pene concorrenti e contestuale ordine di espiazione della pena emesso dalla procura della Repubblica di Viterbo”. Stando a quanto si legge sul comunicato, H.S. deve scontare la pena complessiva di 2 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione.

“L’uomo – continua la nota dei carabinieri – era stato condannato in via definitiva per alcuni reati commessi negli anni e per i quali avevano proceduto i carabinieri del comando provinciale di Viterbo. Nell’anno 2008, ancora minorenne, si era reso autore di violenza sessuale di gruppo nei confronti di altri minori, venendo arrestato dai militari della stazione carabinieri di Corchiano”.

Nel 2012 un nuovo reato. “Era stato denunciato in stato di libertà dai militari della stazione di Corchiano – scrivono ancora i carabinieri -, in quanto trovato in possesso di uno sfollagente telescopico lungo 41 centimetri, di cui è vietato il porto”.

Infine, “nell’anno 2015 – si legge ancora sul comunicato – era stato arrestato per spaccio di stupefacenti a un minore”. Se ne occuparono i militari del nucleo investigativo di Viterbo.

Il 28enne è stato portato alla casa circondariale di Rieti.

Condividi la notizia:











12 dicembre, 2020