Dubbio in attacco per Taurino, Tounkara è in forse e Rossi si scalda

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Un dubbio forte in attacco, più un altro per reparto.

La Viterbese è quasi pronta ad affrontare il Catania, che domani pomeriggio sarà di scena al Rocchi per la 15esima giornata di campionato.

Un match importante per entrambi: i laziali vogliono rompere il digiuno interno e accumulare punti in classifica, i siciliani cercano una vittoria per avvicinare i piani alti.

Se Raffaele ha qualche assenza di troppo, per Taurino il problema è opposto grazie a una rosa quasi al completo nonostante alcuni elementi ancora non al top della condizione (De Falco e Palermo su tutti).

Il rebus principale per il tecnico leccese staziona in attacco, dove Tounkara non ha i novanta minuti nelle gambe e potrebbe essere sostituito da Rossi, poco presente negli ultimi incontri anche per via del tridente offensivo che garantisce il posto solo a una punta centrale.

Oltre a quello del “numero nove”, l’allenatore gialloblù sembra intenzionato a cambiare qualcosa anche in difesa e a centrocampo con un possibile avvicendamento per parte. In ogni caso se ne saprà di più oggi, quando la squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura sul sintetico del Vincenzo Rossi al Pilastro.

Serie C – girone C

15esima giornata

domenica 13 dicembre

Juve Stabia – Potenza (sabato)

Palermo – Casertana

Cavese – V. Francavilla

Viterbese – Catania

Avellino – Ternana

Bari – Vibonese

Turris – Teramo

Monopoli – Foggia

Bisceglie – Catanzaro

Riposa: Paganese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 36 14 11 3 0 37:8 29 Bari 29 13 9 2 2 25:11 14 Teramo 25 13 7 4 2 17:10 7 Catanzaro 22 13 6 4 3 16:14 2 Avellino 21 12 6 3 3 18:13 5 Foggia 21 14 6 3 5 16:15 1 Catania (-2) 20 13 6 4 3 14:13 2 Turris 20 13 5 5 3 16:17 -1 Juve Stabia 18 13 5 3 5 12:11 1 Vibonese 17 13 4 5 4 19:17 2 Palermo 16 13 4 4 5 14:16 -2 V. Francavilla 14 14 3 5 6 15:18 3 Monopoli 13 12 3 4 5 10:15 -5 Paganese 12 14 2 6 6 12:18 -6 Casertana 12 12 3 3 6 14:22 -8 Viterbese 11 13 2 5 6 13:19 -6 Bisceglie 10 12 2 4 6 11:19 -8 Potenza 10 14 2 4 8 16:26 -10 Cavese 6 13 1 3 9 9:23 -14

12 dicembre, 2020