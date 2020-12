Due reazioni allergiche tra le prime persone vaccinate in Uk

Londra - L'autorità nazionale di controllo sui farmaci: ”Chi soffre di precedenti allergie significative rinunci alle somministrazioni”

Londra – Due reazioni allergiche tra i primi vaccinati nel Regno Unito.

Il Mhra, l’autorità nazionale di controllo sui farmaci della Gran Bretagna ha raccomandato di non sottoporre a vaccinazioni persone che abbiano avuto in passato “significative” reazioni allergiche.

Il chiarimento è stato fornito dopo che 2 persone sottoposte al vaccino realizzato dalla Pfizer-Biontech hanno avuto una reazione allergica. Sarebbero già centinaia le persone nel Regno Unito che hanno già ricevuto la somministrazione.

I due vaccinati sarebbero due operatori sanitari di circa 40 anni che lavorano all’interno di case di riposo. “Sono già sulla via del recupero” ha chiarito Stephen Powis, direttore del sistema sanitario nazionale britannico.

“Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna – ha spiegato Emer Cooke, direttrice dell’Agenzia europea per i farmaci in un’intervista a Repubblica-, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza. In Europa il processo di autorizzazione è indipendente, non ci sentiamo sotto pressione politica”.

“I produttori dovranno farci rapporto – ha inoltre chiarito Emer Cooke – su qualsiasi evento negativo e ogni mese dovranno inviarci i dati sull’andamento delle vaccinazioni. Così potremo capire se eventuali casi sono legati alla vaccinazione, a particolari. Il vaccino non è una bacchetta magica, la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina, igiene e distanziamento”.

9 dicembre, 2020