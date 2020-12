Ecobonus, affidati a Castra ed ottieni lo sconto del 50% in fattura

Commercio - Non devi più aspettare 10 anni ma puoi ricevere subito il beneficio delle detrazioni fiscali

Viterbo – sponsorizzato – Sai che I serramenti di vecchio tipo disperdono gran parte del calore generato dal sistema di riscaldamento?

Sostituire i vecchi infissi ti permetterà non solo di migliorare l’estetica e il confort della tua abitazione, ma anche di ridurre i costi di manutenzione e di aumentare l’efficienza energetica della casa diminuendo gli spifferi e i consumi. Sostituire i vecchi infissi azzererà i Costi di manutenzione dei tuoi vecchi serramenti, migliorerà l’isolamento acustico, aumenterà la sicurezza della tua casa, ridurrà la dispersione termica e, fino al 31 Dicembre, con Castra, ti costerà la metà!

Hai capito bene, approfitta dell’ecobonus e con il Team Castra non devi più aspettare 10 anni ma puoi ricevere subito il beneficio delle detrazioni fiscali usufruendo di uno sconto in fattura immediato.

Con il Gruppo Castra, cambi le tue finestre sostituendole con infissi di ultima generazione dalle elevate performance. Per riqualificare energeticamente la tua abitazione, non affidarti al caso, affidati a Castra, azienda storica leader nel settore dell’edilizia e del comfort dell’abitare. Scegli il materiale, il vetro, il profilo ed adatta il confort allo stile della tua casa e, soprattutto, beneficia subito di uno sconto in fattura del 50%.

Si dice che la qualità non ha prezzo, con Castra, la qualità, oggi, costa la metà. Chiedi un appuntamento con i nostri Tecnici, ti aspettiamo in Showroom.

Castra, sempre al tuo fianco, … con Stile.

14 dicembre, 2020