Eduscopio, l’istituto omnicomprensivo di Orte primo nel viterbese

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Sviluppatore app mobile, E-commerce manager, social media manager, Seo specialist, big data developer. Sono queste alcune delle professioni più richieste del 2020 e che saranno sempre più ricercate nei prossimi anni.

Profili professionali che uniscono le conoscenze dell’economia, della finanza a quelle delle tecnologie e del web. Un connubio di saperi che oggi trova i suoi fondamenti nel percorso di scuola secondaria di secondo grado di Afm (Amministrazione, finanza e marketing).

Un percorso di Afm, quello dell’istituto omnicomprensivo di Orte, rinnovato e adeguato alle nuove richieste del mondo del lavoro e universitario proprio per permettere ai propri studenti di avere una prospettiva di successo nel loro futuro.

Un lavoro premiato anche dai risultati di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnitelli che monitora le scuole e le mette a confronto, che ha incoronato il percorso Afm di Orte al primo posto tra gli istituti della provincia di Viterbo e delle zone limitrofe ternane.

Un risultato dovuto all’alta percentuale di diplomati che trova lavoro a tempo indeterminato nei primi due anni post diploma, con un’alta percentuale di coerenza tra gli studi fatti e il lavoro trovato. Buoni i risultati anche per l’alto numero di studenti che decide di iscriversi alle facoltà universitarie, in particolare il 45%, e rimane in regola con gli studi.

Esiti ben evidenti anche nel corso degli anni scolastici che hanno visto i ragazzi di Afm vincere premi per imprese simulate, tra cui JA Italia e lo Startupper Weekend della John Cabot University, giornate in cui gli studenti si sono attestati ai primi posti aggiudicandosi premi e dimostrando grandi capacità imprenditoriali, finanziarie e linguistiche.

Un indirizzo di taglio internazionale che grazie al percorso Cambridge e ai progetti Erasmus proietta gli studenti in un futuro di respiro internazionale, di successo. Il loro futuro.

Istituto omnicomprensivo di Orte

9 dicembre, 2020