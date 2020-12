Ellen Page fa coming out: “Sono transgender, da oggi in poi chiamatemi Elliot”

Los Angeles - La star di Juno sui social: "Straordinario amare finalmente la persona che sono"

Los Angeles – La star del cinema Ellen Page fa coming out. E l’annuncio arriva con un lungo e personale post sui social.

“Voglio presentarmi, il mio nome è Elliot e sono transgender”. Inizia così la lettera scritta nero su bianca, con cui la stella di Hollywood annuncia di essere una persona transgender. Un post in cui chiede anche di essere chiamato con il suo nuovo nome, Elliot. “I pronomi con cui potete rivolgervi a me sono “lui/loro”. Mi sento davvero fortunato a essere qui e condividere tutto questo con voi”, ha scritto l’attore.

Page, candidato al premio Oscar nel 2008, ha 33 anni e sei anni fa aveva annunciato di essere gay, sposando nel 2018 Emma Portner, ballerina e coreografa canadese. Ora, sui suoi profili social, ha detto di considerarsi un trans “non binario”, vale a dire né uomo né donna, ma che d’ora in poi userà come pronomi “he” e “they”, lui e loro.

“Mi sento fortunato di potervelo dire. Di essere qui. Di essere arrivata a questo punto della mia vita”, ha detto. Elliot ha quindi espresso la sua “estrema gratitudine per le persone che l’hanno appoggiato durante questo viaggio. Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente la persona che sono”.

Ha poi ringraziato la comunità trans per “il coraggio e l’incessante lavoro per rendere il mondo un posto più inclusivo e compassionevole”, attaccando allo stesso tempo i leader politici che “lavorano per criminalizzare la sanità per i trans”.

Nel tweet, la star ha chiesto pubblicamente di avere pazienza nei suoi riguardi, svelando una fragilità di fondo nonostante il coraggio mostrato nel dichiarare apertamente le sue sensazioni più profonde. Page ha confessato infatti di avere paura dell’odio e della violenza, e i dati spaventosi gli danno ragione: “Solo nel 2020, almeno 40 persone transgender sono state uccise, la maggior parte delle quali erano donne trans nere e Latinx”.

2 dicembre, 2020