Dà in escandescenza sotto il comune, intervento della polizia

Viterbo - Caos fuori dagli uffici di via Ascenzi

Condividi la notizia:











Viterbo – Dà in escandescenza sotto il comune e interviene la polizia.

Agenti della questura di Viterbo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 dicembre, in via Ascenzi. Sembrerebbe che un uomo abbia provato ad accedere agli uffici comunali ma, anche per ragioni legate alle norme anti Coronavirus, non gli sarebbe stato possibile.

“Pare che l’uomo – spiega il sindaco Giovanni Arena – volesse conferire con me. Ma, per varie ragioni, tra cui il fatto che era senza appuntamento, indispensabile per ragioni legate al Covid, non è stato fatto accedere in comune né salire al piano del mio ufficio”.

L’uomo a quel punto avrebbe dato in escandescenza. Ma solo a parole. Si è comunque reso necessario l’intervento degli agenti di polizia ma, una volta arrivati, l’uomo si era già allontanato.

Condividi la notizia:











9 dicembre, 2020