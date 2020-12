“Faleri e Parco Falisco zone rosse? Solo una provocazione…”

Coronavirus - Fabrica di Roma - Il sindaco Mario Scarnati torna sul post Facebook che ha cancellato: "È stato strumentalizzato" - Poi l'attacco al primo cittadino di Civita Castellana: "Continui a dormire sonni tranquilli"

Fabrica di Roma – Coronavirus: il sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati torna sul messaggio Facebook, poi cancellato, in cui minacciava di far diventare zone rosse Faleri e Parco Falisco “perché – aveva scritto – gli abitanti delle due frazioni, essendo molto vicini a Civita Castellana, la frequentano continuamente”.

Le reazioni non sono mancante. E nella serata di ieri Scarnati ha puntualizzato che, “al fine di evitare ulteriori polemiche, ho eliminato il post che aveva originato tutto questo”.

Il sindaco di Fabrica di Roma spiega: “Il vero intendimento che mi ha spinto a esternare quanto pubblicato è stato la maggior tutela per la salute pubblica dei miei concittadini. In particolare quelli delle frazioni di Faleri e Parco Falisco: si sono riscontrati i maggiori contagi proprio fra quella popolazione, che quotidianamente frequenta per lavoro Civita Castellana”. Nel precedente messaggio Scarnati aveva parlato del “circa 80%, e qualche volta anche di più, dei positivi di Fabrica di Roma”.

Il primo cittadino prosegue: “È assurdo pensare che nel mio post ci fossero intenti negativi o persecutori nei confronti dei cittadini di Faleri e Parco Falisco. Quella di voler trasformare in zona rossa le due località è stata una vera e propria provocazione che, evidentemente, ha colto nel segno. Chi mi conosce bene sa che, se avessi voluto e\o potuto farlo, l’avrei fatto senza minacciarlo”.

Scarnati parla di strumentalizzazioni politiche. “Qualcuno – sostiene – ha voluto strumentalmente portare il post su un altro piano, quello politico, senza che ci fossero motivi di alcun genere: l’unico motivo che mi sta a cuore in questo momento è la salute della popolazione dei residenti di Faleri, Parco Falisco e di tutta Fabrica di Roma. I miei denigratori, in particolare quelli politici, non possono in alcun modo strumentalizzare frasi scritte con buon senso e con finalità esclusivamente sociali, trasformandole in questioni politiche che possono, invece, avere discussione in altra sede più opportuna e competente”.

Scarnati si rivolge infine al collega Luca Giampieri. “Il sindaco di Civita Castellana – attacca – stia tranquillo e dormisse, come ha sempre fatto, sonni tranquilli. Mario Scarnati lavorerà sempre nell’interesse della popolazione, per il benessere di tutti e in particolare per la salvaguardia della salute in un momento tragico del nostro paese”.

