Ferisce con un coltello la compagna davanti ai bimbi, arrestato

Milano - Il 23enne era stato condannato per maltrattamenti già lo scorso agosto

Milano – Sfregia la moglie davanti ai figli, arrestato.

Ieri notte i carabinieri sono intervenuti in un appartamento a Rozzano, nella periferia di Milano, salvando una donna dalle violenze del marito. A chiamare gli agenti sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida provenienti dalla casa.

I carabinieri hanno trovato la donna con il volto ricoperto di sangue sulle scale del palazzo, nel tentativo di fuggire dall’appartamento. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 23enn, avrebbe colpito la compagna con una coltellata al volto. Con loro c’erano anche i due figli.

Il 23enne è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni personali aggravate. L’uomo era stato condannato per maltrattamenti già lo scorso agosto.

14 dicembre, 2020