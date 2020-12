Festeggiano al bar il ritorno in zona gialla, 16enne finisce in coma etilico

Pordenone - Chiuso per 25 giorni il locale - Sanzionato il gestore

Pordenone – Festeggiano il ritorno in zona gialla, quella che prevede le minori restrizioni contro il Covid-19 e un16enne finisce in coma etilico.

È accaduto a Pordenone. Stando a quanto riferisce Tgcom24, il gruppo di minorenni si sarebbe recato in un bar del centro della città e avrebbe con sumato ingenti quantità di superalcolici. Un 16enne sarebbe finito in coma etilico ed è stato tenuto per oltre 24 ore in osservazione in ospedale.

Il bar è stato sanzionato dalla questura con la chiusura dell’esercizio per 25 giorni e al gestore del locale è stata anche comminata una sanzione di 400 euro.

11 dicembre, 2020