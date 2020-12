Fine pietre preziose in cambio di soldi, sgominata banda di truffatori

Trapani - Tredici indagati di età compresa tra i 26 e i 64 anni

Trapani – Una banda di truffatori è stata sgominata dai carabinieri di Trapani, che hanno notificato 13 avvisi di garanzia ad altrettante persone ritenute responsabili di truffa aggravata in concorso.

Secondo l’accusa i tredici indagati, tutti palermitani di età compresa tra i 26 e i 64 anni e con precedenti di polizia, nel periodo tra ottobre 2017 e giugno 2019, avrebbero truffato svariati cittadini nella provincia di Trapani, arrecando un danno quantificato complessivamente in circa 11.000 euro.

“Gli indagati, in concorso tra loro e con artifizi e raggiri – spiegano gli investigatori dell’Arma -, dopo aver individuato con attenzione la possibile vittima, interpretavano diversi ruoli per farsi consegnare somme di denaro per l’acquisto di finte pietre preziose, valutate da un connivente presunto gemmologo pronto a certificarne il valore assai elevato”.

Le vittime, convinte della buona fede dei loro interlocutori, consegnavano nelle mani degli autori del raggiro somme comprese tra 140 e 3.000 euro.

1 dicembre, 2020