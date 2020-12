“Fratelli d’Italia invita tutti a rispettare le regole, poi fa i banchetti al mercato…”

Civita Castellana - Il Pd attacca l'amministrazione comunale: "In un momento del genere certe iniziative sono da irresponsabili"

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – In un contesto diverso avremmo sicuramente ironizzato sull’invito ad “incartare” i regali di Natale con il faccione di Giorgia Meloni, ma la drammaticità del momento che tutti noi stiamo vivendo impone riflessioni ben più serie.

Pensiamo che organizzare un banchetto al mercato e in piazza Matteotti in un momento come questo non solo è da irresponsabili, ma è anche una profonda mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini ai quali chiediamo (giustamente) sacrifici, responsabilità e rispetto delle regole. E lo è ancor di più proprio nei confronti di tutte quelle attività locali che stanno pagando il prezzo più alto di questa emergenza sanitaria.

Vorremmo chiedere all’amministrazione com’è possibile coniugare quanto scritto nei giorni scorsi (“Dobbiamo prevenire ogni possibile leggerezza nei comportamenti, senza voler demonizzare o criminalizzare nessuno, per non vanificare gli sforzi fatti in questi mesi al fine di contenere la circolazione del Covid-19″) con l’organizzazione di una banchettata propagandistica al mercato, con l’invito a partecipare in massa.

Peraltro mentre in altri comuni, come ad esempio nella vicina Ronciglione, si utilizzano risorse comunali per sostenere concretamente le attività con parcheggi gratuiti e sconti consistenti sui tributi comunali per chi acquista nei negozi della città, i nostri amministratori continuano ad offrire alla città soltanto slogan e retorica di partito.

Ma con la banchettata al mercato si è andati ben oltre, dimostrando la più completa irresponsabilità.

Non è assolutamente questo il momento per chiamare le persone a raccolta in presenza. Visto che siete al governo della città, mettete in campo subito risorse per incentivare l’acquisto nei locali della nostra città e iniziate a rispettare per primi le regole che chiedete ai cittadini di rispettare.

Simone Brunelli, Nicoletta Tomei, Domenico Cancilla

Gruppo Pd in consiglio comunale Civita Castellana

Alessandro Mazzoli

Commissario circolo Pd Civita Castellana

18 dicembre, 2020