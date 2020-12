George Clooney ricoverato d’urgenza per pancreatite

Los Angeles - L'attore avrebbe perso 14 chili "troppo in fretta" per interpretare il suo nuovo film

Los Angeles – George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per una pancreatite. A raccontare la vicenda è lo stesso attore americano, 59 anni, al tabloid inglese Mirror.

La star di Hollywood avrebbe raccontato di aver perso, per motivi legati al ruolo di un suo nuovo film, troppo velocemente circa 14 chili di peso e questo gli avrebbe provocato il problema che ha determinato un ricovero d’urgenza.

“Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente – ha spiegato – e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare e come regista non è stato facile perché ci vuole energia”.

10 dicembre, 2020