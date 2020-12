“Questo gesto concreto ci aiuta a credere che riusciremo a superare un momento difficilissimo”

Cronaca - La croce rossa di Orte ringrazia l'azienda Romina Ligas di Vitorchiano che ha donato olio novello per le famiglie bisognose

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo un popolo con molti pregi e tanti difetti ma soprattutto siamo un popolo dal grande cuore soprattutto verso chi ha più bisogno.

A testimonianza di ciò l’iniziativa dell’azienda Romina Ligas di Vitorchiano che pochi giorni fa ha omaggiato la croce rossa di Orte di un notevole quantitativo di olio novello da distribuire alle famiglie più bisognose. Un nobile gesto quello compiuto dall’azienda viterbese che ha individuato nella sempre pronta e attiva croce rossa di Orte il tramite per portare a termine questa splendida iniziativa benefica.

Una sezione, quella della Cri di Orte, impegnata da tempo oltre che nell’assistenza sanitaria e covid dei propri cittadini anche nella distribuzione dei pacchi alimentari.

“In un momento così difficile per tanti concittadini – fanno sapere dalla direzione della Cri ortana –, sapere che c’è ancora chi è pronto a fare un gesto concreto per gli altri ci aiuta a credere che riusciremo a superare questo momento difficilissimo e sapremo rialzarci ancora una volta. Da parte nostra non possiamo che ringraziare pubblicamente la Romina Ligas, e ribadire che nel nostro piccolo, noi saremo sempre al fianco dei nostri concittadini”.

1 dicembre, 2020