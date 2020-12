Gessica Notaro, confermata la condanna a 15 anni e 5 mesi per l’ex fidanzato

Rimini - La ragazza, a lungo perseguitata, venne sfregiata con l'acido il 10 gennaio del 2017

Rimini – 15 anni, 5 mesi e 20 giorni: la corte di Cassazione conferma la condanna per Edson Tavares, l’ex fidanzato di Gessica Notaro, accusato di averla perseguitata e sfregiata con l’acido. Diventa così definitiva la pena emessa dalla corte di appello di Bologna il 15 novembre 2018.

Gessica Notaro, showgirl riminese, venne sfregiata con l’acido sotto casa il 10 gennaio del 2017 dal suo ex compagno, un 32enne di origine capoverdiana: dopo un periodo diversi episodi di stalking, l’agguato.

Ora Tavares è recluso in carcere. I giudici di secondo grado hanno definito la violenza con l’acido come la “plastica rappresentazione di una meditata, ferma volontà di punire per sempre la vittima, privandola non solo della sua speciale bellezza, ma della sua stessa identità, così da cancellarla agli occhi di chiunque, non potendola “possedere” egli stesso”.

La sentenza ha anche confermato l’espulsione dall’Italia del 32enne a fine pena e i risarcimenti alle parti civili.

15 dicembre, 2020