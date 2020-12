“Gli attualmente positivi sono dieci: nove a casa e uno in ospedale”

Coronavirus - Il comune di Barbarano Romano sull'articolo "Meno contagi nell'alta Tuscia, di più in quella "di mezzo"" - Tusciaweb risponde

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Barbarano Romano sull’articolo Meno contagi nell’alta Tuscia, di più in quella “di mezzo” pubblicato martedì 8 dicembre 2020.

– Gentilissima redazione,

scrivo a titolo di collaborazione, allo scopo di non ingenerare ansia nella popolazione chiedendovi di rettificare l’articolo dal titolo “Meno contagi nell’alta Tuscia, di più in quella “di mezzo”” di Raffaele Strocchia.

L’articolista, riportando i dati relativi alla prevalenza quotidiana su 10mila abitanti, indica per il comune di Barbarano Romano (mille cittadini circa) un quoziente di 310 che, riportato al reale numero di cittadinanza colpita dal virus, riporta 31 unità contagiate. Il comune di Barbarano Romano non ha mai raggiunto, nel corso della pandemia, le 31 unità richiamate dall’articolista.

Consultando il sito della regione Lazio presente nell’articolo, si può desumere che il coefficiente del comune, al 29 novembre, è stato di 140,3, indicando 15 casi, con codice id: 56004.

In data odierna (ieri, ndr) la Asl competente ci ha comunicato che al giorno 8 dicembre 2020 i casi nel comune di Barbarano Romano sono 10, di cui 9 al proprio domicilio e 1 ricoverato all’ospedale di Belcolle. Ad oggi ci risultano quattro cittadini attualmente a domicilio in guarigione, che dovranno essere ufficializzati dalla Asl di competenza.

Tanto le dovevo per completezza dei dati corretti che prego voler modificare.

Amministrazione comunale

Il sindaco del Comune di Barbarano Romano

Rinaldo Marchesi

(r.s.) – Non c’è nulla da rettificare. Il comune di Barbarano Romano chiede la rettifica di un dato corretto ed elaborato dalla regione Lazio, dunque ufficiale, con un altro tipo di dato.

Quello riportato dal comune nella sua nota è il tasso di incidenza cumulativa dei casi Covid ogni 10mila abitanti, già oggetto di un precedente articolo.

L’articolo di ieri, invece, si riferiva a tutt’altro dato: il tasso di prevalenza giornaliera dei casi Covid attivi (ovvero con l’esclusione di guariti e deceduti), sempre ogni 10mila abitanti.

Nell’articolo si spiegava che il tasso di prevalenza giornaliera misura la proporzione di popolazione che presenta l’infezione in un determinato periodo. In questo caso il 29 novembre 2020, giorno dell’ultimo aggiornamento disponibile dei dati elaborati dalla regione.

Come è verificabile sul portale del Dep Lazio andando alla voce Prevalenza giornaliera – Lazio, per il comune di Barbarano Romano tale indice è 310,7 per 10mila abitanti. Il dato riportato nell’articolo era quindi corretto.

Si ribadisce che il dato riguarda il 29 novembre, ultimo aggiornamento per ora disponibile. Nell’articolo stesso, inoltre, si specificava che i dati riportati non tenevano conto delle eventuali variazioni degli ultimi giorni.

Inoltre non è mai stato scritto che Barbarano Romano, dall’inizio della pandemia a oggi, ha raggiunto i 31 casi di Coronavirus.

Infine si ricorda, ancora una volta e come già riportato nell’articolo, che i dati sono elaborati dal Dipartimento di epidemiologia della regione Lazio e dal Seresmi.

r.s.

9 dicembre, 2020