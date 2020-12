Conte studia una stretta per Natale e Capodanno: tutta l’Italia in zona rossa

Coronavirus - L'ipotesi al vaglio del governo per evitare una terza ondata - Deroghe per spostamenti tra piccoli comuni

Roma – Giuseppe Conte studia una stretta per Natale, Capodanno e festivi. Tutta l’Italia in zona rossa per scongiurare una terza ondata di contagi da Covid-19.

L’ipotesi al vaglio del presidente del consiglio e di tutto l’esecutivo prevede di adottare norme omogenee in tutta Italia, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche dalla cancelliera Angela Merkel per la Germania. Quindi divieto di spostamento a Natale, Santo Stefano e primo gennaio 2021, con deroghe soltanto per i piccoli comuni: l’idea sarebbe quella di consentire di uscire solo dai comuni sotto i 5mila abitanti per raggiungere altri centri nel raggio di 30 chilometri. Per il resto, Italia in zona rossa, o al massimo arancione, con la chiusura di negozi e, probabilmente, un coprifuoco anticipato per evitare assembramenti.

Questa mattina toccherà ai componenti del Comitato tecnico scientifico delineare i vari possibili scenari, in un incontro con i ministri e i capidelegazione, e poi suggerire i rimedi più adeguati ad evitare che quanto accadrà durante le festività faccia nuovamente impennare la curva epidemiologica. Ma soprattutto possa mandare in affanno le strutture sanitarie. L’incontro con il Cts, proposto dal capo delegazione del Movimento 5 stelle Alfonso Bonafede, ha un duplice obiettivo: analizzare la situazione e i rischi sanitari e capire se vi siano preoccupazioni particolari in vista dei possibili assembramenti nelle vie dello shopping nei prossimi giorni.

“Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e un grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci e a mantenerci vigili per contrastare il contagio”, scrive il presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

14 dicembre, 2020