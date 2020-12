Il Covid non ferma la generosità dei Viterbabbi

Solidarietà - Pur senza l'incontro goliardico saranno raccolto i fondi per la casa famiglia Murialdo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La generosità dei Viterbabbi non la ferma neanche il Coronavirus! La 12esima edizione non sarà come le precedenti, caratterizzate da momenti di aggregazione, convivialità ed allegria.

Viste le attuali restrizioni e soprattutto per evitare un ulteriore diffondersi del Covid, quest’anno i Viterbikers, pur senza la loro rinomata goliardia, provvederanno comunque a raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari e casalinghi che saranno consegnati presso la casa famiglia “Murialdo” alla responsabile dell’associazione, la signora Diana Dimonte.

Per chi non conoscesse cosa fa l’associazione, facciamo presente che questa realtà, operante dal lontano 1984, mette a disposizione dei ragazzi che vivono in condizioni di difficoltà e disagiate diverse possibilità tra le quali spiccano l’accoglienza residenziale a tempo pieno nella casa famiglia, l’accoglienza semi-residenziale condivisa tra la famiglia e la casa famiglia, l’accoglienza pomeridiana dal lunedì al venerdì che si estrinseca nelle attività ricreative, l’appartamento ponte per i ragazzi prossimi alla indipendenza, l’affido familiare, la formazione e tante altre iniziative.

Tutte queste attività, ovviamente, necessitano di uno sforzo gestionale non indifferente e per questo motivo i Viterbikers, con il fondamentale supporto economico fornito da chi aderirà all’iniziativa, provvederanno a rendere più facile ed economicamente più vantaggiosa la gestione nel quotidiano delle molteplici attività che la casa famiglia svolge consegnando viveri non deperibili a lunga scadenza, materiale per la pulizia casalinga e materiale di cancelleria.

Quest’anno, nel pieno rispetto delle norme anticovid, non potranno purtroppo ricevere eventuali doni materiali acquistati direttamente dai singoli, come successo nelle passate edizioni: l’unico modo per aiutarli sarà quello di effettuare una piccola e libera offerta economica che poi convertiranno, come hanno sempre dimostrato di saper fare, in acquisti oculati, senza sprechi.

Il termine della raccolta è fissato alle 23,59 di giovedì 17 dicembre così da consentire nella giornata di venerdì 18 dicembre di provvedere ad acquistare i beni con i proventi raccolti, così sabato 19 dicembre in mattinata verranno consegnati i beni direttamente alla casa famiglia con le sole autovetture necessarie al trasporto e senza, ahimè, la loro “baldoria e goliardia”.

L’importante è fare del bene, sempre, ed è nelle situazioni di emergenza e di difficoltà che esterniamo quanto di meglio possiamo donare a chi nella vita non è stato altrettanto fortunato come noi ed i nostri cari: tiriamo fuori la solidarietà e l’altruismo che viene dal profondo del cuore!

Le modalità per contribuire sono di seguito elencate:

Ricarica carta Postepay nr.4023-6009-7203-5317 intestata a Fabio Gioacchini inviando, dopo la ricarica effettuata, un messaggio SMS o su Whatsapp al nr. 328-3283152 indicando il nominativo, l’importo e la data del versamento;

Ricarica carta Lottomatica nr.5273-7809-9318-5749 con IBAN IT19A 36000 032000CA014545137 intestata a Giovanna Demontis specificando nella causale “Nome di chi ha effettuato il versamento, seguito da PER CASA FAMIGLIA” (p.es. “Mario Rossi per casa famiglia”). Successivamente inviate un messaggio SMS o su Whatsapp al nr.329-2667372 indicando il nominativo, l’importo e la data del versamento così che abbiate immediato riscontro con trascrizione sul topic dell’avvenuta ricezione della donazione.

Verrà pubblicato il rendiconto dei movimenti finanziari effettuati sulle carte indicate al termine della manifestazione.

Associazione Onlus Murialdo

Condividi la notizia:











11 dicembre, 2020