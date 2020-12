Il sindaco Giuliani e l’assessore D’Ubaldo in visita ai ragazzi della scuola media “Antonio Deci”

Orte - Sono stati accolti dal dirigente scolastico, Giancarlo Cherubini e dalle sue collaboratrici, le professoresse Franca Tofone e Silvia Liuzzi

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Accompagnato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Valeria D’Ubaldo, questa mattina il sindaco Angelo Giuliani ha iniziato un giro di visite nelle scuole cittadine per portare gli auguri di Buone Feste da parte dell’Amministrazione Comunale agli studenti e agli insegnanti.

Accolti dal Dirigente Scolastico, Giancarlo Cherubini e dalle sue collaboratrici, le Professoresse Franca Tofone e Silvia Liuzzi, il Sindaco e l’Assessore hanno incontrato i ragazzi della scuola media “Antonio Deci”, lasciando in ogni classe una copia del calendario 2021 sulla storia e le tradizioni di Orte.

Una visita, quella odierna, rimandata da mesi, a causa della pandemia, mesi in cui, comunque, non sono mai mancati i contatti tra la dirigenza scolastica e il comune di Orte, in uno scambio proficuo quotidiano, finalizzato al benessere, all’istruzione e alla salute dei nostri ragazzi e ragazze, con il massimo dell’impegno da entrambe le parti, nonostante la grande sfida rappresentata dai problemi legati al Coronavirus.

Nei prossimi giorni, le visite continueranno nelle altre scuole dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte che, con la sua offerta formativa, rappresenta sicuramente un’eccellenza del nostro territorio.

14 dicembre, 2020