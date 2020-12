Inchiesta sulla Asl di Benevento, assolta Nunzia De Girolamo

Cronaca - L'ex ministra dell'agricoltura: "Ho perso 7 anni di serenità"

Benevento – Assolte perché il fatto non sussiste tutte le otto persone, tra cui l’ex ministra dell’agricoltura Nunzia De Girolamo, coinvolte nell’inchiesta sulla gestione della Asl di Benevento.

È quindi terminato il processo presso il tribunale di Benevento. De Girolamo era accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale e il pm aveva chiesto per lei 8 anni e 3 mesi di reclusione.

“Dopo lunghi 7 anni sono stata assolta con formula piena – ha commentato Nunzia De Girolamo in un video postato sul suo profilo Facebook -. È la prima volta che parlo sui social di questa mia vicenda giudiziaria e del dolore che ho subito per 7 anni, prima non l’ho fatto per rispetto della magistratura. Mi sono sempre difesa nel processo e non dal processo”.

“Come ricorderete, senza essere indagata io mi sono dimessa da ministro dell’agricoltura, convinta che fosse l’unico modo per difendere la mia dignità”.

“Oggi vince la giustizia. Oggi tre donne di un collegio mi hanno restituito una fiducia nei confronti non solo della magistratura ma di una battaglia che è necessario fare. Una battaglia che oggi io ho vinto in un certo senso, ma in realtà ho perso 7 anni di serenità. L’unica a vincere oggi è la giustizia e la fiducia che dobbiamo avere nei suoi confronti”.

10 dicembre, 2020