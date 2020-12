Inghilterra, si pensa a un terzo lockdown dopo Natale

Londra - Il primo ministro Boris Johnson: "Speriamo di essere in grado di evitarlo, ma la realtà è che il tasso d'infezione è tornato a crescere moltissimo"

Londra – L’ipotesi di un terzo lockdown nazionale aleggia sull’Inghilterra. Il primo ministro britannico Boris Johnson, infatti, non ha escluso per dopo Natale una nuova chiusura in Inghilterra, il paese di gran lunga più popoloso di tutto il Regno Unito.

Se dovesse essere confermato, il nuovo lockdown sarebbe il terzo nel paese dopo quello a primavera e quello che si è concluso da poco, il 2 dicembre. “Speriamo davvero d’essere in grado di evitarlo – ha affermato Johnson ai giornalisti durante una visita a Manchester -, ma la realtà è che il tasso d’infezione è tornato a crescere moltissimo”.

Dall’inizio della pandemia, il Regno Unito ha registrato quasi 2 milioni di contagiati e oltre 65mila vittime. Negli ultimi 7 giorni i contagi nel paese sono aumentati del 36,16 per cento.

18 dicembre, 2020