Inizia lo sciopero dei benzinai, durerà da oggi fino a mercoledì

Trasporti - Chiedono di essere inclusi tra le categorie che potranno beneficiare delle misure previste dal Decreto Ristori

Roma – Inizia lo sciopero dei benzinai, da oggi fino a mercoledì.

A partire dalle ore 19 del 14 dicembre fino alle 15 di mercoledì 16 dicembre i benzinai saranno in sciopero. Sulla rete autostradale lo sciopero inizierà alle 22 di lunedì e terminerà alle 14 di mercoledì.

I sindacati di categoria chiedono alle istituzioni di includere i benzinai tra le categorie che potranno beneficiare delle misure previste dal Decreto Ristori.

“In attesa di un auspicato aggiornamento della posizione del governo – si leggei in una nota congiunta delle organizzazioni dei gestori – e un eventuale nuovo incontro per lunedì prossimo, lo sciopero nazionale della categoria viene confermato con la riduzione già concordata con la Commissione di garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi”.

14 dicembre, 2020