Ecco il calendario del Codacons “Italienza”, l’Italia della resilienza raccontata in 12 scatti

Roma - Nudi artistici e scorci di alcuni tra i più bei borghi del paese - Il critico d'arte Sgarbi: "Non c'è nulla di erotico, ma pura bellezza della forma"

Roma – (b.b.) 12 scatti per raccontare l’anno appena concluso. 12 scatti per guardare al futuro, al 2021, con la voglia di riscatto. Nasce così il nuovo calendario sociale del Codacons, firmato da Tiziana Luxardo, dall’emblematico titolo “Italienza”, fusione di italianità e resilienza.

Il calendario è stato presentato sabato mattina dall’associazione, dal presidente del Codacons Carlo Rienzi, dalla fotografa e, in collegamento telefonico, dal critico d’arte Vittorio Sgarbi.

Protagoniste dei 12 scatti in bianco e nero del calendario, tratto distintivo dello stile dei lavori della fotografa romana, altrettante ragazze che posano simbolicamente vestite solo da una mascherina tricolore anti-Covid. I loro corpi, raffigurati in nudi artistici, rappresentano una cartolina, in cui il francobollo è l’immagine di un borgo o piccolo comune italiano.

Il calendario si chiude con il ritratto di una donna in età matura che diventa occasione di riflessione sul virus che, colpendo tutti senza distinzioni, ha scardinando il mito dell’eterna giovinezza.

“Sono una nostalgica ideologica – spiega la fotografa Luxardo -, mi piace appartenere al territorio e mi piace il mio paese. Mi piace la bellezza delle nostre donne e dei piccoli borghi e comuni. Per questo ho deciso di fondere le due cose negli scatti contenuti nel calendario 2021. Per creare un connubio tra la bellezza delle nostre donne e quella dei nostri comuni. Gli scatti sono nudi artistici e il francobollo raffigura uno dei fantastici borghi che abbiamo in Italia”.

“Speriamo che il 2021 sia l’anno della rinascita – prosegue – noi italiani abituati alla bellezza, perché è in ogni angolo. la nostra rinascita deve ripartire dalla bellezza, dalla cultura e dall’arte e dalle emozioni che queste ci suscitano”.

La modella del mese di dicembre ha circa 65 anni: “Io non vivo il peso dell’età – spiega – Fortunatamente sto in buona salute e sto bene con me stessa. Mi accetto molto più adesso che da giovane, perché ora non mi interessa piacere”.

Il calendario, distribuito gratuitamente dal Codacons, sarà disponibile per il pubblico anche sul sito internet dell’associazione dei consumatori, da moltissimi anni al fianco dell’artista Luxardo per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione su importantissime tematiche sociali, tra cui il contrasto al bullismo e la lotta alla violenza sulle donne.

“Avete scelto e messo in posa bellissime ragazze – conclude il critico d’arte Vittorio Sgarbi, in collegamento telefonicamente -, il fondo nero delle fotografie scolpisce il loro corpo, in un’idea di perfezione che ricorda gli antichi classici. Non c’è nulla di erotico, ma pura bellezza femminile. I corpi parlano da soli con la forza della loro forma”.

12 dicembre, 2020