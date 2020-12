“La Asl ha sempre tenuto sotto controllo la situazione, basta dichiarazioni non corrispondenti alla realtà”

Viterbo - Il plauso dei consiglieri comunali del gruppo Pd, Ricci, Serra, Delle Monache e Quintarelli sulla gestione della pandemia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La pandemia non molla la presa e nonostante la diminuzione dei contagi il numero dei decessi continua ad essere molto alto.

La nostra provincia non è certo esente da questa grave situazione che tuttavia grazie allo straordinario impegno ed alla grande professionalità di uomini e donne della sanità viterbese la Asl ha sempre tenuto sotto controllo.

A loro il plauso ed il supporto del gruppo del partito democratico al comune di Viterbo che pur rifiutando di polemizzare su argomenti così importanti per la sicurezza dei cittadini tuttavia non può esimersi dallo stigmatizzare alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa di alcuni personaggi politici destituite di ogni fondamento ma che hanno contribuito ad alimentare un clima di allarmismo e disorientamento tra i cittadini di cui di certo non si sentiva il bisogno.

Generare paure in questo momento con dichiarazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti è da irresponsabili.

La politica oggi più che mai ha la grande responsabilità non solo delle decisioni da prendere per il bene dei cittadini ma soprattutto ha il dovere di dire la verità facendo la migliore informazione possibile, scevra da ogni demogagia o peggio che mai da qualsiasi interesse di parte.

È certo invece che da questa emergenza sanitaria che è anche e soprattutto economica e sociale si può uscire solamente lavorando tutti insieme.

È indispensabile una forte coesione sociale, politica ed economica fra tutte le forze politiche cittadine unità che responsabilmente abbiamo avuto modo di apprezzare da parte di tutti i gruppi consiliari nel corso del consiglio comunale sulla sanità, tenutosi pochi giorni fa.

Abbiamo bisogno che tutti facciano al meglio il proprio lavoro collaborando gli uni con gli altri, la politica con la scienza e viceversa, senza tuttavia singolari e a volte anche imbarazzanti e tragicomici iinversioni dei ruoli.

Un lavoro in sinergia che infonda nei cittadini la fiducia nelle istituzioni e soprattutto negli operatori sanitari che ogni giorno si battono per la tutela della nostra salute.

Dobbiamo altresi fare anche noi come cittadini la nostra parte adottando rigorosamente tutte le cautele e i comportamenti che ci vengono raccomandati, stringendoci accanto e rispettando il lavoro di chi anche nella nostra provincia , mette a repentaglio la propria salute con competenza e sacrificio al fine di salvaguardare la salute di tutti.

Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri medici e di tutti gli operatori della sanità viterbese consapevoli che nonostante la grave emergenza, da giorni ed in silenzio, ci sono donne e uomini nei nostri ospedali che si stanno prendendo cura di migliaia di cittadini con professionalità e abnegazione.

A loro va il ringraziamento di tutta la città di Viterbo.

Alvaro Ricci

Francesco Serra,

Lina Delle Monache

Mario Quintarelli

Consiglieri comunali gruppo Pd Viterbo

14 dicembre, 2020