La Bce critica il governo sul cashback: “Dovevate consultarci”

Francoforte - La Banca centrale europea invia una lettera al ministro dell'economia Gualtieri: "Misura sproporzionata"

Francoforte – La Banca centrale europea è critica nei confronti della misura del cashback adottata dal governo italiano per incentivare l’utilizzo di carte, bancomat e app di pagamento. E invia una lettera la ministro dell’economia Roberto Gualtieri.

“La Bce ritiene che l’introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili”, si legge nella lettera firmata da Yves Mersch e indirizzata al ministro Gualtieri.

Nella lettera, Yves Mersch ha precisato che “le autorità nazionali sono tenute a consultare la Bce su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento”.

“La Bce – conclude la lettera – apprezzerebbe che le autorità italiane tenessero in debita considerazione i rilievi che precedono adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la BCE, se del caso”.

18 dicembre, 2020