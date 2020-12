“La campagna di vaccinazione inizierà a metà gennaio”

Covid - Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha illustrato il progetto: “I padiglioni saranno a forma di primule, fiore simbolo della rinascita”

Roma – “La campagna di vaccinazione inizierà da metà gennaio, come tutti sanno. Coinvolgerà inizialmente 1,8 milioni di italiani, nello specifico gli ospiti dei centri anziani e il personale sanitario”.

Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza, ha presentato il piano per la vaccinazione anti-Covid in Italia. Il simbolo della campagna è un fiore e lo slogan, voluto dall’architetto Stefano Boeri, che ha realizzato il progetto per i padiglioni, è: “L’Italia rinasce con un fiore”.

“La forza della scienza e la solidarietà – ha spiegato l’architetto Boeri – sono alla base della scelta del nostro simbolo per la campagna. Ci siamo ispirati a un fiore, simbolo di rinascita e dell’Italia. Abbiamo così immaginato una primula. Vogliamo dare a tutta la campagna questa forza di serenità e rigenerazione che ha un fiore. Anche i padiglioni avranno questo fiore come elemento costitutivo perché possano incarnare questo messaggio”.

“Ci sarà un giorno simbolico in cui inizieranno le vaccinazioni in tutta Europa – ha precisato il commissario straordinario – L’idea che ci sia un Paese che parta prima degli altri è a oggi lontana. Un fiore non basta a convincere gli italiani a vaccinarsi ma aiuterà molto. Credo sia utile avere un’identità della campagna di somministrazione”.

“All’inizio ci saranno 300 punti di somministrazione. Poi nella fase conclusiva arriveranno a 1.500. Sarà un modo per invitare tutti gli italiani a vaccinarsi” ha proseguito Arcuri -. Abbiamo dato una grande prova in questi mesi di essere una comunità e auspico davvero con tutta la forza che ho che questa comunità possa ritrovarsi intorno a questo simbolo della rinascita”.

13 dicembre, 2020