La carta regalo tricolore per incoraggiare gli acquisti locali

Viterbo - Fratelli d'Italia - Il gazebo per impacchettare i prodotti comprati nei negozi della città

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Fratelli d’Italia da sempre sostiene il commercio locale, le botteghe artigiane e i negozi di prossimità.

Ora più che mai, giunti al periodo natalizio e a maggior ragione in questa fase pandemica, continueremo a portare avanti la nostra battaglia per le aziende nazionali e i prodotti tipici.

Domenica 13 dicembre, dalle 9 alle 13, in piazza delle Erbe, sarà presente un gazebo nel quale chiunque avrà acquistato un prodotto realizzato in Italia e comprato in un negozio di vicinato, potrà confezionarlo, con l’aiuto dei volontari, con un’inedita carta regalo recante il logo della campagna “compraitaliano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

Un’idea originale e, allo stesso tempo, un incoraggiamento agli acquisti in difesa del nostro sistema economico.

Fratelli d’Italia Viterbo

12 dicembre, 2020