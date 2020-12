La Food and Drug Administration da l’ok al vaccino Pfizer/Biontech

Washington - Secondo l'ente governativo americano il prodotto è sicuro e riduce le possibilità di contrarre il virus già sette giorni dopo l'assunzione della seconda dose

Condividi la notizia:











Washington – Arriva l’ok della Food and Drug Administration al vaccino Pfizer/Biontech contro il Coronavirus.

La Fda, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha reso noto che il vaccino Pfizer/Biontech protegge in maniera sicura contro il Covid-19 e rispetta i criteri di successo richiesti in uno studio clinico.

Secondo l’analisi della Fda, il vaccino in questione ridurrebbe le possibilità di contrarre il virus già sette giorni dopo l’assunzione della seconda dose. La Food and Drug Administration dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del vaccino in una riunione attesa in settimana.

Nel frattempo la somministrazione del vaccino Pfizer/Biontech è partita nel Regno Unito. La campagna prevede che sia somministrato prima agli over 80 e agli operatori sanitari. Entro fine mese, come previsto dal programma anti-Covid, dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone. La prima a ricevere il vaccino è stata la 90enne nord-irlandese Margaret Keenan.

Condividi la notizia:











8 dicembre, 2020