La Francia condanna Google e Amazon a multe di 100 e 35 milioni

Parigi - Secondo il garante per la privacy i due giganti americani non rispettano la legge sui cookies

Parigi – L’Authority francese garante della privacy, il Cnil, ha condannato Google e Amazon a pagare una multa rispettivamente di 100 milioni e 35 milioni di euro per il mancato rispetto della legge locale sui cookies.

I cookies sono dei piccoli file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali in relazione ai servizi che il sito offre. Secondo il Cnil, Google.fr e Amazon.fr inserirebbero i cookies nei loro siti senza che ci sia una precedente autorizzazione da parte degli utenti. Inoltre, per il garante francese i banner di informazione dei due siti non contenevano informazione sufficientemente chiare per gli utenti sulle finalità dei cookies e su come rifiutarli.

Oltre alle multe, il Cnil ha chiesto a Google e Amazon di modificare i loro banner informativi entro tre mesi, prevedendo 100mila euro di penale al giorno oltre tale scadenza.

10 dicembre, 2020