Sporto - Volley - Roma battuta 3/1.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – SMI ROMA 3/1

(19/25 – 25/14 – 25/23 – 25/14)

Durata set: ‘24, ’27, ’28, ’21

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna, Marsili 5, Pace (L1), Menichetti, De Paola (cap) 5, Gradi 12, Boswinkel 27, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis, Cioffi 13, Ragoni, Ceccobello 3. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

SMI ROMA: Morelli, Coggiola 3, De Fabritiis 8, Franchi De’ Cavalieri, Antonucci 10, De Vito, Rossi 19, Titta (L1), Consalvo, Tozzi, Milone (L2), Sideri 4, Iannaccone 1, Mandolini 9. All. Budani. Ass. Saltimbanco

Arbitri: Alessandro Somansino e Deborah Proietti

Viterbo – La Maury’s Com Cavi Tuscania continua la striscia positiva, Roma battuta 3/1.

Nona giornata del girone blu della serie a3 Credem Banca al Palasport di Montefiascone con la Maury’s Com Cavi Tuscania che ospita Smi Roma.

Paolo Tofoli schiera così i suoi: Marsili in cabina di regia con Boswinkel in diagonale, Gradi e capitan De Paola bande laterali, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace.

Coach Budani risponde con Morelli e Rossi in diagonale, De Fabritiis e Sideri di banda, Coggiola e Antonucci al centro, Titta libero.

Si parte in perfetto equilibrio con con Tuscania che commette troppi errori gratuiti ma che resta nel set grazie ad un Boswinkel in grande spolvero. A metà del parziale Roma prova l’allungo e costringe Tofoli a fermare il tempo 13/17. Tuscania prova a accorciare ma altri due errori riportano Roma sul +4 (18/22). Tofoli chiama il secondo time-out. Un primo tempo di Antonucci porta al primo set point per i romani. Che l’opposto Rossi finalizza chiudendo il primo parziale a favore degli ospiti 19/25.

Secondo set con Tuscania che appare più determinata e prova subito a scappare 8/4, coach Budani ferma il tempo. Reazione degli ospiti che si portano sul 10 pari. La Maury’s Com Cavi Tuscania prova di nuovo ad allungare 14/11, Budani cambia Sideri con Mandolini. Muro su Rossi e Tuscania si porta sul +5 (17/12), il coach ospite ricorre al suo secondo time-out. Muro di Cioffi su e ancora massimo vantaggio Tuscania 19/13. Rossi spara fuori, Budani lo cambia con Tozzi 20/13. Ancora cambio per Roma, dentro Franchi De’ Cavalieri per Morelli 22/14. Primo tempo di Cioffi, set-point per Tuscania. Invasione e rete per Roma, Tuscania si aggiudica il secondo parziale 25/14.

Terzo set, si parte punto a punto 7/7. Nel Tuscania dentro Catinelli per Ceccobello per il servizio 13/11. Tofoli cambia poi Ceccobello con Skuodis per la battuta 16/13. Set tiratissimo, Roma cambia Antonucci con Tozzi per la battuta 19 pari. Primo tempo vincente di Cioffi, Budani ferma il tempo 21/19. Due errori di Boswinkel, dai nove metri e in attacco, e Roma pareggia di nuovo 21/21. Nel Tuscania Menichetti per Marsili. L’olandese conclude poi con un attacco vincente un’azione prolungata 22/21. Imperioso muro di Marsili e per Tuscania è il primo set-point 24/22. L’attacco potente di Boswinkel regala alla Maury’s Com Cavi Tuscania il terzo parziale 25/23.

Parte forte Tuscania e trova subito l’allungo 10/5. Nella Roma Mandolini al posto di Coggiola 12/7. Budani prova a scuotere i suoi dentro anche De Vito. Doppio ace di Gradi, il primo con l’aiuto del nastro, e Tuscania prova l’allungo15/9. Tofoli cambia Ceccobello con Catinelli per la battuta16/10. Attacco vincente di Boswinkel 18/11. Roma cambia Morelli con Franchi De’ Cavalieri e Mandolini con Iannaccone 20/11. Due muri consecutivi di Marsili, Tuscania cambia Cioffi con Skuodis per il servizio 23/13. Attacco fuori misura di Rossi, primo match-point per Tuscania 24/13. Lo stesso Rossi annulla. L’attacco vincente di Boswinkel assegna la vittoria alla Maury’s Com Cavi Tuscania 25/14.

Premio MVP a l’olandese Hidde Boswinkel, autore di 27 punti tra i migliori in campo assieme a Sebastiano Marsili che, dopo Aci Castello, si ripete offrendo un’ottima prestazione.

14 dicembre, 2020