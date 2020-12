“La regione è vicina alle imprese in difficoltà, in arrivo 52,5 milioni di euro”

Politica - Lo dice il consigliere Enrico Panunzi (Pd), che commenta i nuovi provvedimenti approvati dalla giunta regionale: "Sono finanziamenti a fondo perduto in aggiunta a quelli del governo"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Vicini alle imprese in difficoltà economica per il Covid”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a commento dei due provvedimenti approvati dalla giunta regionale del Lazio che prevedono rispettivamente lo stanziamento di 1,5 milioni di euro a fondo perduto per i venditori ambulanti (del settore non alimentare), da erogare con un avviso pubblico predisposto e gestito da Laziocrea, e di 51 milioni di euro a fondo perduto da erogare attraverso un bando per le micro, piccole e medie imprese appartenenti a 283 distinti codici Ateco.

“Sono fondi che la regione Lazio aggiunge a quelli già messi in campo dal governo – prosegue il vice presidente della X commissione -, per sostenere il tessuto produttivo a fronte di una gravissima crisi sanitaria, economica e sociale. 1,5 milioni per gli ambulanti e 51 milioni di euro per i settori dei pubblici esercizi, del turismo, del commercio al dettaglio e all’ingrosso, delle filiere degli eventi, della cultura e del tempo libero, dei servizi alla persona”.

“Gli interventi non si fermano qui – conclude Panunzi – in quanto nelle prossime settimane con la manovra di bilancio e con la nuova programmazione europea, la regione Lazio potrà mettere a disposizione delle attività economiche risorse ingenti, per tornare a crescere in un nuovo modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile”.

Enrico Panunzi

Consigliere regionale Pd

15 dicembre, 2020