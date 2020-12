Maltempo - Tarquinia - Il mare si è mangiato metri e metri di arenile e in alcuni punti l'acqua è arrivata a ridosso della recinzione della riserva - L'appello dell'associazione Tarquinia nel cuore: "Salviamo questo grande patrimonio naturalistico"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Tarquinia – Il futuro della spiaggia delle Saline è irregolare e imprevedibile come le curve della costa laziale in cui l’erosione è un problema tristemente attuale.

Uno degli ultimi campanelli d’allarme è stato lanciato dall’osservatorio paesaggi costieri italiani di Legambiente, che in estate ha spiegato come nel Lazio, dal 1998 in poi, siano stati cancellati 41 chilometri di costa compresi alcuni tratti di Montalto di Castro e Tarquinia.

Proprio a Tarquinia uno dei punti più critici riguarda la spiaggia delle Saline, che confina con le vasche della riserva naturale statale, tra le aree protette della regione.

Tra mareggiate ed erosione la spiaggia delle Saline non esiste quasi più. E mentre il mare continua ad avanzare non sembra arrivare nessun aiuto da parte delle istituzioni.

“Inaccettabile e vergognoso quanto sta accadendo ad una delle spiagge più belle e importanti della nostra regione e non solo – spiegano dall’associazione Tarquinia nel cuore -. Stiamo parlando di un patrimonio naturalistico lasciato nel completo abbandono da parte di tutti.

Ormai, dopo oltre circa 15 anni dall’atteso intervento a difesa della spiaggia delle Saline, il mare sta continuando la sua inarrestabile azione distruggendo ogni anno decine e decine di metri di arenile, di bellissima duna mediterranea, con la spiaggia in tanti punti ormai completamente scomparsa.

Le forti mareggiate dei giorni scorsi hanno danneggiato ancora una volta purtroppo diverse decine di metri di recinzione e distrutto gran parte della duna che protegge la riserva”.

Un altro problema sempre attuale, infine, l’abbandono del tanti rifiuti lungo la spiaggia tra polistirolo, lattine, bottiglie e mascherine.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020