L’Active Network espugna Sestu e vola in zona playoff

Sport - Calcio a 5 - Serie A2

Sestu – Sette reti per sognare. L’Active Network Viterbo torna dalla trasferta sarda di Sestu con un bel 7-2, che significa seconda vittoria consecutiva e quarto posto in classifica.

I neroarancio si portano in vantaggio subito con Davì, ma i padroni di casa pareggiano con Lamas e mantengono il risultato in equilibrio per alcuni minuti. Ma al 9′ inizia lo show di Sachet, che riporta davanti l’Active Network con una doppietta e fissa l’1-3 con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa è un monologo dei viterbesi. Lamedica firma l’1-4, poi colpiscono ancora Sachet e Curri. Renan accorcia le distanze per il Sestu, ma lo scatenato Sachet aggiunge un’altra perla alla sua giornata e, con il poker personale, realizza il 2-7 che vale come risultato finale.

Ora l’Active Network è a quota 13 punti, che le valgono il quarto posto in classifica e la zona playoff. Un quarto posto molto provvisorio, visto che molte squadre devono recuperare un numero variabile di partite, ma che comunque consente ai viterbesi di lavorare con serenità

Con la quaterna segnata a Sestu, invece, Cesar Sachet balza in testa alla classifica marcatori del girone, a quota 12 reti.

13 dicembre, 2020