Ladri in casa di Paolo Rossi durante i funerali del campione

Arezzo - La moglie del calciatore: “Non bastava il dolore di tutti noi, hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva”

Arezzo – Ladri in casa di Paolo Rossi durante i funerali.

Mentre a Vicenza si svolgevano i funerali del campione del mondo Paolo Rossi, dei ladri sono entrati nella casa del calciatore a Bucine, in provincia di Arezzo.

Stando a quanto riferiscono i carabinieri di San Giovanni Valdarno, sarebbe stato un piano architettato da una banda. Sarebbero entrati forzando una finestra dell’abitazione.

Sembrerebbe che dall’appartamento siano spariti 150 euro in contanti e un orologio Rolex a cui Rossi era molto affezzionato. Medaglie e coppe del calciatore non sarebbero state trafugate.

“Non ho neppure la forza di parlare – ha detto la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, al Quotidiano Nazionale -. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva”.

“Un atto più vile e vomitevole di questo è davvero impensabile – ha commentato l’accaduto su Twitter Dario Nardella, sindaco di Firenze -. Che le forze dell’ordine facciano di tutto per scovare i responsabili. Tutta la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia di Paolo Rossi.

13 dicembre, 2020