“L’affidamento ai centri privati non è più rinviabile”

Economia - La Cna sulla revisione dei veicoli pesanti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Cna denuncia da tempo una situazione prossima al collasso nel sistema delle revisioni dei mezzi pesanti, ma finora il ministero dei Trasporti e la motorizzazione hanno risposto con misure tampone e soprattutto inefficaci.

L’affidamento ai centri di controllo privati delle revisioni sui mezzi pesanti e dei collaudi è dunque tra le priorità d’intervento evidenziate dall’associazione nella prima riunione del tavolo sui problemi del settore dei centri di revisione promosso dal viceministro Giancarlo Cancelleri.

Cna aveva più volte sollecitato la convocazione di un confronto a livello nazionale e ha messo in evidenza anche le altre questioni da affrontare senza ulteriori rinvii: adeguamento delle tariffe per le revisioni (ferme dal 2007), corretto inquadramento della figura dell’ispettore, targa prova e attività di controllo.

Servono risposte immediate, che, secondo la Cna, possono arrivare già nei prossimi giorni con l’approvazione degli emendamenti segnalati dalla Commissione Trasporti della Camera – e votati all’unanimità dai gruppi parlamentari – nell’ambito dell’esame della legge di bilancio. E’ evidente, infatti, che non si può affrontare la sfida della modernizzazione richiamando in servizio personale pubblico oggi in pensione per effettuare le revisioni dei veicoli pesanti.0

“La riforma che ha affidato ai centri privati la revisione di auto e veicoli leggeri presenta un bilancio decisamente positivo in termini di sicurezza ed efficienza del servizio offerto, mentre, quando era competenza esclusiva della Motorizzazione, la revisione si era trasformata in un incubo per milioni di automobilisti”, è la considerazione della Cna. Ecco dunque la richiesta di completare quella riforma affidando ai privati anche la revisione e il collaudo dei veicoli pesanti.

L’affidamento ai centri di controllo privati delle revisioni dei veicoli sta diventando un altro totem delle riforme a metà. Tematica non secondaria, dal momento che interessa la sicurezza della circolazione stradale e incide sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto.

Cna

Condividi la notizia:











10 dicembre, 2020