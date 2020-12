“L’amministrazione Giuliani e la posta elettronica sono due mondi paralleli…”

Politica - Il MeetUp Orte5Stelle dopo lo spostamento della Spartan race

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Stando alle informazioni che troviamo pubblicate su social e stampa, si direbbe che le giunte di centro-destra del circondario abbiano un rapporto un po’ conflittuale con la posta elettronica.

Ci sembra verosimile infatti che la general manager della Spartan race non abbia avuto riscontri da parte dell’amministrazione comunale ortana. D’altronde il MeetUp Orte5Stelle ha più volte denunciato le mancate risposte, neanche per pura cortesia, ai numerosi tentativi di sollecitare l’amministrazione su svariati temi.

Meno di una settimana fa, consigliavamo al consigliere regionale del M5S Silvia Blasi di procedere preferibilmente a mezzo stampa o social, vista la mancata risposta del comune di Orte alla richiesta (inviata via pec) di approfondimento sullo stato dell’arte dei progetti di utilità collettiva (Puc) per i percettori del reddito di cittadinanza.

Ci sembra evidente a questo punto che l’amministrazione Giuliani e la posta elettronica siano due mondi paralleli.

D’altro canto la Giunta Giuliani è in buona compagnia: infatti il comune di Fara Sabina, nel giugno scorso, sembra abbia inviato, a un indirizzo di posta elettronica errato, un progetto di cui era capofila, facendo così saltare ben 435 posti di lavoro nella nostra provincia, per un mancato introito di oltre due milioni di euro.

Dov’è il collegamento con il comune di Orte? Tra i comuni di cui Fara Sabina era capofila, oltre a Vasanello, Soriano nel Cimino, Civita Castellana, Tuscania e altri c’era anche Orte.

Ai tempi dell’elaborazione del progetto, il comune denominatore di questi comuni era la collocazione nella… stessa area politica.

Ora, se la giunta di Fara Sabina è l’immediata responsabile del danno ai territori di tutti i comuni coinvolti, c’è da dire che una culpa in vigilando è secondo noi ascrivibile a tutti i comuni della rete.

Ma come possiamo ipotizzare che l’amministrazione Giuliani abbia potuto vigilare sul corretto invio della email da parte dell’Amministrazione di Fara Sabina, se non risponde neanche alle email iviate, anche via pec, direttamente ad essa?

MeetUp Orte5Stelle

1 dicembre, 2020